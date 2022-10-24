Hisarcıklı avcılar 2 saatte 11 yaban domuzu vurdu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesindeki avcılar, 2 saatte 11 yaban domuz vurdular.

Merkez Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü üyesi 11 avcı tarafından ilçenin Bağlar Yanı mevkiinde gerçekleştirilen domuz avında 2 saatte 11 yaban domuzu vuruldu.

Avcılardan Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, “Bağlar Yanı mevkiinde ekili alanlardaki mahsulleri yiyen domuz sürüsü olduğu yolunda gelen telefon üzerine bölgemizdeki üreticilerin emeklerinin zayi olmaması, ürün kayıplarının azaltılması ve zararın en az seviyeye düşürülmesi amacıyla 11 avcı arkadaşımızla birlikte çıktığımız 2 saatlik avda 11 yaban domuzu vurduk” dedi.

Av sonunda avcılar vurdukları domuzlarla hatıra fotoğrafı çektirdiler.