Hisarcık’ın Ulaşlar köyünde mezarlığı hayırseverler temizledi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Ulaşlar köyü mezarlığı gönüllü hayırsever vatandaşlar tarafından temizlendi.

Köy mezarlığının temizlenmesi için Köy Muhtarı İsmail Arı ile bir araya gelen hayırsever köylüler, gün boyu mezarlıktaki yabani otları temizleyip, ağaçları budadılar.

Her yıl mezarlığı gönüllü vatandaşların katılımıyla temizlediklerini belirten Köy Muhtarı İsmail Arı,” Her yıl vatandaşlarımızla ele ele vererek mezarlıkta detaylı bir temizlik gerçekleştiriyoruz. Yabancı otları çapalıyor, ağaçların dallarını buduyoruz. Ayrıca cenaze defni esnasında rahat geçilebilmesi için mezar aralarını açıyoruz. Temizlik çalışmalarına destek veren ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.