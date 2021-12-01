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Hisarcık’ın iki köyüne mevsimin ilk karı yağdı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin yüksek rakımlı Şeyhçakır ve Karbasan köylerine mevsimin ilk karı yağdı.
KÜTAHYA 01.12.2021, 16:53
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinin yüksek rakımlı Şeyhçakır ve Karbasan köylerine mevsimin ilk karı yağdı.
Gece yarısı başlayan kar yağışı ilçenin bin 264 metre rakımlı Karbasan köyü ile bin 20 metre rakımlı Şeyhçakır köyünü beyaza bürüdü.
Köylerde park etmiş traktör ve araçların üzeri karla kaplanırken, mevsimin ilk karı özellikle ekim yapacak olan köylüleri sevindirdi. Karbasan köyü Muhtarı Mehmet Bilkaya, köyde kar kalınlığının 2 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 5 santimetreye ulaştığını söyledi.