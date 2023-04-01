Hisarcık’a 25 milyon liralık termal tesis yatırımı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Esire Termal tesislerine yapılacak Türk Hamamı için hazırlanan 25 milyon liralık projenin Zafer Kalkınma ajansı tarafından onaylandığını açıkladı.

Hisarcık’ta 25 milyon liralık dev bir projeye daha imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Esire Termal tesislerimize yapacağımız Bay Bayan Türk Hamamı için hazırladığımız proje, yapılan değerlendirmeler sonucu alanında ilk 5 proje arasına girip, Kütahya’da 1. Proje olarak Zafer Kalkınma ajansı tarafından onaylanmıştır. Bölgenin en hızlı büyüyen termal tesislerimize çok büyük değer katacak olan projenin hayata geçmesinde büyük destek veren Kütahya Valimiz Ali Çelik’e, projenin hazırlanmasında emeği geçen Belediye Fen işleri Müdürümüz Özkan Atak, Şirket Müdürümüz Süleyman Köse, Belediye İnşaat Mühendisimiz İsmail Akar’a ve Avrupa Birliği Proje program ekibimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun. Sevdamız Hisarcık için termal turizm ve diğer alanlarda dev projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.