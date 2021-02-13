Hisarcık Yunus Emre Cami bahçesi ağaçlandırıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yunus Emre Cami bahçesine imam ve cemaat tarafından mavi ladin fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Cami İmam Hatibi İlyas Yiğit, bir hayırsever tarafından temin edilen 9 mavi ladin fidanını cemaatle birlikte cami bahçesine diktiklerini belirterek, hayırsever vatandaşa ve fidan dikimine katılan cami cemaatine teşekkür etti.