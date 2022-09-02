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Hisarcık Tarım Kredi Müdürü Özkan, “Çiftçimizin her zaman yanında olacağız”
Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü görevine başlayan Mustafa Emre Özkan, çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
KÜTAHYA 02.09.2022, 10:07
Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü görevine başlayan Mustafa Emre Özkan, çiftçilerin her zaman yanında olacaklarını ifade etti.
Bilecik’te 3 yıl Tarım Kredi Kooperatifi yetkilisi olarak görev yapan Mustafa Emre Özkan, 1,5 yıldan bu yana Tavşanlı Tarım Kredi Kooperatifi Yetkili Müdür Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
Hisarcık Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğüne getirilen Müdür Özkan, Hisarcık çiftçisinin ve vatandaşların ihtiyaçlarını, taleplerini karşılamak için tüm güçleriyle göreve hazır olduklarını, tarımın ve çiftçinin her zaman yanında olacaklarını söyledi.
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