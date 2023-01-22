Hisarcık Şeyhler köyünde sabah namazı buluşması ve yağmur duası

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhler köyünde İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen sabah namazı buluşma programının ardından yağmur duası yapıldı.

Programda İlçe Müftülüğü Manevi Danışmanı Hasan Hüseyin Kırlı, Mehmet Ayan ve İmam Hatip Abdullah Alıcı Yasin-i Şerif okudular. Sabah namazını kıldıran İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol, namazdan sonra Allah’ın varlığını, birliğini delil ve örneklerle anlattı. Allah’ın sonsuz ve güzel nimetlerine karşı gerçek manada şükredilmesi gerektiğini izah etti. Daha sonra bereketli yağmurlar yağması için dua edildi.

Programdan sonra vatandaşlara kahvaltı ikramında bulunuldu.