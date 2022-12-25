Hisarcık Şeyhçakır köyünde sabah namazı buluşması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şeyhçakır köyünde İlçe Müftülüğünce sabah namazı buluşma programı gerçekleştirildi.

Köy camiindeki programda Manevi Danışman Hasan Hüseyin Kırlı ve İmam Hatip Mehmet Emin Koltka Yasin-i Şerif okudu. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol’da sabah namazını kıldırarak Allah’ın nimetlerine karşı şükretmek ve iyilik yapmak hususunda sohbet ve ardından dua yaptı.

Sabah namazından sonra da köy halkı ile birlikte toplu halde kahvaltı yapıldı. Müftü Sebahattin Akyol sabah namazı buluşmasını tertip eden köy İmam Hatibi Mehmet Emin Koltka’ya, Muhtar Halil Özcan’a ve cami cemaatine teşekkür etti.