Hisarcık Şehitler Ortaokulu’nda karma sergi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler ortaokulu’nda yılsonu karma serginin açılışı gerçekleştirildi.

Şehitler Ortaokulundaki Teknoloji ve Tasarım, Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri ve Robotik Kodlama sergisinin açılışını Kaymakam İsmail Tosun ve Belediye Başkan vekili Ali Osman Şen birlikte yaptı.

Karma serginin açılışında konuşan Okul Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt, ”2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde öğrencilerimizin sene içinde Görsel Sanatlar, Fen Bilimleri ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimizin rehberliğinde hazırlamış oldukları çalışmaları sizlerle paylaşmak istedik. Öğretmenler olarak amacımız öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel sanat becerilerini geliştirmek, kendilerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini sağlamak ve onları hayata en iyi şekilde hazırlamaktır” dedi.

Sergi açılışı sonrası protokol üyeleri stantları gezerek sergilenen ürünleri incelediler.