Hisarcık MYO’da Oryantasyon Eğitimi

Program danışmanları tarafından verilen eğitimlerde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Hisarcık Meslek Yüksekokulu ve Hisarcık ilçesi tanıtımları gerçekleştirildi.

Eğitimde, bölümlerine yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine 2 yıl boyunca okuyacakları bölümlerin amacı, ders geçme sistemi, sınavlar, uygulama usul ve esasları, mezuniyet koşulları, istihdam olanakları, öğrenci bilgi sistemi, uzaktan eğitim sistemi ve yönetmelikler hakkında genel bilgiler veren program danışmanları, daha sonra program öğrencilerinin branşlarına göre staj imkanları, DGS, çift anadal-yan dal programları, Erasmus, Mevlâna, Farabi değişim programları, kariyer fırsatları hakkında bilgiler paylaştı. Toplantılar sonunda öğrencilerden gelen sorular da cevaplandırıldı.