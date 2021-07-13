Hisarcık MYO’da mezuniyet sevinci

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’ne (DPÜ) bağlı Hisarcık Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olan 197 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Mehmet Ali Tahtalı Amfisinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Törenin açış konuşmasını yapan Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu ailesi olarak ülkeyi yüceltecek yetkinliğe sahip gençleri mezun etmenin haklı onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Müdür Ahmet Danış, “ Bildiğimiz üzere tüm dünya neredeyse yaklaşık son iki yıldır ağır bir pandemi ile mücadele etmeye devam ediyor. İnanıyorum ki bu süreç bizlere önceden basit gelen şeylerin aslında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu vesile ile de sevdiklerimizle geçen her saniyenin bir ömre bedel olduğunu görmüş olduk. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak bu süreçte eğitim kalitemizden taviz vermeyerek uzaktan eğitim sistemi ile derslerimizi en verimli bir şekilde yapmaya çalıştık. Bizler Hisarcık Meslek Yüksekokulu olarak yüksek kaliteli bir eğitim seviyesine ulaşmanın gayreti içerisinde olduk ve olacağız. Meslek Yüksekokulumuza yeni bölümler açarak bölgede ön plana çıkan bir Meslek Yüksekokulu olacağız ve inşallah arzu edilen öğrenci sayısına hep birlikte ulaşacağız” dedi.

“Bugün sizlerin özel günü”

Müdür Danış, “Bugün sizlerin özel günü ve artık reklamlar bitti. Başrolde sizlerin olduğunu bir hayatınız var artık. Bu hayatta yeri gelecek çok üzülecek, yeri gelecek işsiz kalacak, yeri gelecek yalnız olacaksınız. Ama unutmayın ki bunların hepsi sizi güçlendirecek ve hayata hep daha sıkı tutunmayı öğreneceksiniz. Sizler bu ülkenin Mehmetçiği, iş insanı olmanın yanı sıra anne ve baba adayısınız. Yani ülkenin temeli sizler olacaksınız. Sizler saygı ve sevgi dolu, hoş görülü, vatanına ve milletine sahip çıkan, Atatürk ilke ve inkılaplarını bilen ve koruyan, adaletli, barışçı insanlar olun ki ülkemiz güzel kalsın, milletimiz huzur ve mutluluk dolsun. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Aileleriniz kadar bizlerde sizler için dua ediyoruz. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Törende dereceye giren öğrencilere Kaymakam Buğra Karadağ, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış tarafından plaket verildi. Mezuniyet töreni bitiminde öğrenciler, keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladılar.