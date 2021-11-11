Hisarcık MYO’da “Hayat arkadaşımı nasıl seçerim?“ konulu seminer

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “Hayat arkadaşımı nasıl seçerim?” konulu seminer verildi.

Tavşanlı Sosyal Hizmet Merkezi’nde görevli Eğitimci - Sosyolog Seçil Sargın Yaman tarafından Mehmet Ali Tahtalı Konferans Salonunda düzenlenen “Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçerim?” konulu seminerde, evlilik kurumunun, toplumun temel direği olan ailenin başlangıç birimi olduğuna vurgu yapıldı.

Eğitimci - Sosyolog Seçil Sargın Yaman, sağlıklı evliliklerin oluşmasında en önemli unsurun, kişinin eşini seçmeyi tesadüflere bırakmaması ve bu kararı bilinçli olarak vermesi olduğunu söyledi.

Yaman, “Eş seçimi rastgele bir süreç değildir. Evlenmek için verilen karar kişinin bundan sonraki hayatını kiminle ve nasıl geçireceğini, iç dünyasını ve hayallerini kiminle paylaşacağını, zorlukları kiminle nasıl aşacağını, kişiyi bekleyen yeni sorumlulukları, çocuklarının annesinin, babasının kim olacağını, ailenin bir bütün olarak nasıl bir hayatı olacağını belirlemektir. Eşler ilerideki evlilik hayatları hakkında gerçekçi ve birbiriyle örtüşen beklentiler içinde olmaları, benzer ve farklı yönleri üzerinde yeterince düşünüp tartışmaları gerekmektedir” dedi.

Seminere Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, Müdür yardımcıları Öğretim Görevlisi Yeter Akkaya ve Öğretim Görevlisi Tevfik Karaşahin ile Yüksekokulu Sekreteri Arif Köylü ve çok sayıda öğrenci katıldı.