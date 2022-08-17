Hisarcık MYO’da doluluk oranı yüzde 100

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu, 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu’nun 7 ön lisans programı, Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri, Tapu ve Kadastro, İş Sağlığı ve Güvenliği, Bankacılık ve Sigortacılık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Lojistik için YKS tercih kılavuzunda bulunan 284 kontenjana 284 öğrenci yerleştirildi. Böylece Hisarcık MYO, açtığı kontenjanların tamamını doldurmuş oldu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında Hisarcık Meslek Yüksekokulu, programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaşmıştır. Sonuçların Üniversitemize, Meslek Yüksekokulumuza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Hisarcık Meslek Yüksekokulunu tercih eden ve yerleşen öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Meslek Yüksekokulumuzun dinamik, çağdaş, öğrenci dostu akademik ve idari personeli olarak yerleşen tüm öğrencilerimizi Meslek Yüksekokulumuza bekliyoruz. Ayrıca bu sene itibariyle Bankacılık ve Sigortacılık programımıza yerleşen öğrencilerimiz için 3+1 (İşletmede Mesleki Eğitim) uygulamasına geçiyoruz. Program öğrencilerimiz iki yıllık eğitimlerinin ilk 3 dönemini Meslek Yüksekokulumuzda geçirecek son 1 dönemlerini ise programlarıyla alakalı işletmelerde, kurumlarda geçirecektir. Bu da öğrencilerimizin eğitim hayatları bitmeden işi yerinde öğrenmelerini sağlayacak ve kariyerlerinde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Tüm yerleşen öğrencilerimize “hoş geldiniz” diyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.