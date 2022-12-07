Hisarcık MYO’ da sertifika semineri

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sürekli Eğitim Merkezinin eş güdümünde Yabancı Diller Eğitim Merkezinin proje ve faaliyetlerin tanıtımı için Hisarcık Meslek Yüksekokulunda sertifika semineri düzenlendi.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencelerinin geniş katılım gösterdiği seminerde DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül ve DPÜ DİLMER Müdürü Öğr. Gör. İlker Vural birimlerin yürüttükleri eğitim faaliyetleri ve etkinliklerinin yanında gelecekte hayata geçmesi planlanan projeler hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminerde Öğr. Gör. Bülent Gül öğrencilere DPÜSEM’in faaliyetleri, projeleri ve meslek kazandıran sertifikalı eğitimlerinden, İHA 0 - İHA 1 Ticari Pilot Sertifika Eğitimi, Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) kullanıcı eğitimi, Canlı Eğitimler, Uzaktan Eğitimler, Mesleki Eğitimler, Eğitmen Eğitimleri, Kişisel Gelişim Eğitimleri, Ücretsiz Eğitim ve Seminerler konusunda bilgiler verdi.

Öğr. Gör İlker Vural, tüm öğrencilerin ve akademisyenlerin ücretsiz yararlanabileceği KODSİS projesinden ve yabancı dil eğitimleri ve DPÜ Dükkan faaliyetlerinden bahsetti.

Bilgilendirme semineri Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar’ın seminere katılımlarından dolayı akademisyen, öğrenci ve Birim Müdürlerine teşekkür konuşması ile sona erdi.