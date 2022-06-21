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Hisarcık mezarlığında yabani ot temizliği

Hisarcık Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için ilçe mezarlığında yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması başlattı.

KÜTAHYA 21.06.2022, 15:30
Hisarcık mezarlığında yabani ot temizliği

Hisarcık Belediyesi vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve düzenli bir ortamda yapabilmeleri için ilçe mezarlığında yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması başlattı.

Vatandaşların sağlıklı ve rahat bir ortamda yakınlarının mezarını ziyaret edebilmelerine imkan sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak yabani ot temizliği ve ot biçme çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçe mezarlığında yabani otların yetişmesine uygun bir ortam oluşması sonucu yer yer insan boyuna yaklaşan yabani otlar motorlu çim biçme makinesiyle temizlenmektedir. Amacımız Kurban Bayramından önce mezar çevresindeki otları temizleyerek mezar ziyaretlerinde ve cenaze definlerinde sıkıntı yaşanmasına mahal vermemektir” dedi.

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