Hisarcık köylerinde tehlike oluşturan 6 metruk bina yıkıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı 4 köyde vatandaşın güvenliğini tehdit eden hasarlı ve metruk durumdaki 6 binanın yıkımı gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı Aşağı Yoncaağaç köyünde 2, Yukarı Yoncaağaç köyünde 2, Beyköy ve Alınören köylerinde 1’er olmak üzere emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden kullanılmayan harabe olmuş 6 metruk bina sahiplerinden gerekli izin alındıktan sonra İl Özel İdare ekiplerince yıkımları gerçekleştirildi.