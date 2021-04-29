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Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ikinci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 29.04.2021, 18:02
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Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Olağan Genel Kurul Toplantısı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği ikinci olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda yapılan toplantıya Kaymakam Buğra Karadağ, İlçe Emniyet Amiri Erkan Şen, İlçe Jandarma Komutanı Erkan Koç, İl Genel Meclis Üyeleri, köy muhtarları ve ilgili daire müdürleri katıldı.

Yapılan toplantıda 2020 yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan işlerin slayt sunumu yapılarak, birliğin gelir, gider ve kesin hesap bütçesi görüşülüp kabul edildi. 25 Köy Muhtarının katılımıyla yapılan Birlik Encümenliği üyeliği seçimi sonunda Kurtdere Köyü Muhtarı Ahmet Daşdemir ve Çatak Köyü Muhtarı Ahmet Okumuş Birlik Encümenliği üyeliğine seçildiler.
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