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Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliğinden hastaneye malzeme desteği
HİSARCIK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİNDEN HASTANEYE MALZEME DESTEĞİ
KÜTAHYA 04.11.2020, 12:37
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Hisarcık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlçe Devlet Hastanesine hasta muayene masası, eskoba (basamak) ve paravan desteğinde bulunulduğu bildirildi.
AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin öncülüğünde ilçe ve köylerdeki Mobil Sağlık Hizmet noktalarında kullanılmak üzere 25 adet hasta muayene masası, eskoba (basamak) ve paravanın İlçe Devlet Hastanesine teslim edildiğini söyledi.
Var,” Her bir vatandaşımız bizler için çok kıymetlidir. Başta İlçe Kaymakamımız Buğra Karadağ, İl Genel Meclisi Üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç’a çok teşekkür ediyorum. Köylerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun.
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