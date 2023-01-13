Hisarcık Karbasan Ortaokulu’nda meslek tanıtımı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Karbasan Ortaokulunda gerçekleştirilen meslek tanıtımı projesine konuşmacı olarak Hisarcık Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Nuri Uslu katıldı.

Okulun Konferans Salonunda düzenlenen meslek tanıtımı programına konuşmacı olarak katılan Hisarcık Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Nuri Uslu öğrencilere, üniversiteye gelene kadar neler yaptığını, kendi tecrübelerinden bahsetti. Ayrıca mesleklere ulaşmak için neler yapılabileğini anlattı. Programda öğrenciler Öğr. Gör. Uslu’ya üniversite ve meslekler ile ilgili sorular sordu.

Eğitime vermiş olduğu katkıdan dolayı Öğr. Gör. Nuri Uslu’ya teşekkür eden Okul Müdürü Serkan Hancı,” Meslek Tanıtımı ile ilgili proje çerçevesinde öğrencilere hem üniversiteyi özendirme, hem de meslek tanıtımı amacıyla üniversiteden veya kurumlardan insanları okulumuza davet ediyoruz. Projemizi farklı kurumlardan kişileri davet ederek çeşitlendireceğiz. Hisarcık’taki bütün kurumları fırsat buldukça ya ziyaret edecek, ya da değişik meslek guruplarından kişileri okulumuza davet edeceğiz” dedi.