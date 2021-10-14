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Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi

Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

KÜTAHYA 14.10.2021, 13:40
Hisarcık jandarmasından asayiş ve trafik denetimi

Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla asayiş ve trafik denetimlerini sürdürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hisarcık-Gediz karayolunun 2. Kilometresinde yaptığı denetimler esnasında araçlar kontrol edildi. Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrollerini yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere ise ceza işlem uygulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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