Hisarcık itfaiye personeline yangın eğitimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi İtfaiye Amirliğinde görevli personele temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Festival alanında gerçekleştirilen yangın eğitimi ve tatbikata 7 itfaiye personeli katıldı. Belediye İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse, gerçekleştirdikleri yangın eğitimi ve tatbikatları ile itfaiye ekiplerinin olabilecek yangın felaketleri ve doğal afetler karşısında yangın söndürme araçları ile birlikte hazır olmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını belirtti.