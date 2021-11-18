Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi öğrencilere 14 saat hizmet veriyor

Hisarcık İlçe Halk Kütüphanesi üniversite öğrencilerinin vize ve sınav dönemlerinde gece saat 23.00’e kadar hizmet vermeye başladı.

Gerek fiziki koşulları ve gerekse bulunduğu konum itibariyle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü imkana sahip İlçe Halk Kütüphanesi yaklaşık 3 yıl önce 450 metrekarelik kullanım alanına sahip eski Hükümet Konağının 3. Katında hizmet vermeye başlamış ve yaklaşık 5 ay süren bakım onarım çalışmaları sonucu modern hale getirilip hizmete açılmıştı. 14 bine yakın kitabın bulunduğu kütüphanede 50 kişilik cep sineması, aynı zamanda grup çalışmalarının yapılacağı odalar bulunuyor.

Kütüphane yetkilileri, özellikle üniversite öğrencilerinin vize ve sınav dönemlerinde kütüphaneden yeterince yararlanmalarına imkan sağlamak amacıyla kütüphaneyi gece saat 23.00’e kadar açık tuttuklarını söylediler.