Hisarcık-Gediz yolunun yapımına başlanacak

AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, ihale edilen 35,9 kilometrelik Hisarcık-Gediz karayoluna yapılan tüm itirazların karara bağlanarak son bulduğunu, ihaleyi alan firmaya 20 gün içinde yer tesliminin yapılacağı bilgisini verdi.

Hisarcık-Gediz karayolunun her iki ilçe için hayati önem taşıdığını söyleyen İlçe Başkanı Ali Var,” Hisarcık -Gediz Karayolunun yapılması için bizlere destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu, Kütahya Valimiz Ali Çelik, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Mustafa Önsay, Milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ’e, cumhur ittifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekillerimiz Ahmet Erbaş’a, Hisarcık Belediye Başkanımız Fatih Çalışkan’a, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bursa Bölge Müdürlüğümüze emek ve katkıları için teşekkür ediyorum. Emet-Hisarcık-Gediz bölge halkımıza hayırlı olsun.