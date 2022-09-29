Hisarcık-Gediz yoluna ilk kazma vuruldu

Kütahya’da, 35,9 kilometrelik Hisarcık-Gediz karayolunun yapımına başlandı.

Hisarcık-Gediz karayolunun yapım çalışmalarının başlaması nedeniyle düzenlenen törende kurbanlar kesilip dua edildi. Kurbanlardan birini Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan kendisi kesti. Çalışkan, ayrıca yol yapım çalışmaları esnasında iş makinesi kullandı.

Törende yaptığı konuşmada, Hisarcık-Gediz yolunun ilçeleri için büyük önem arz ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Kurbanlarımızı keserek Hisarcık-Gediz yolunun yapımına başlıyoruz inşallah. Ben burada başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Milletvekillerimize, Karayollarına, İl Başkanlarımıza, Valimize, Kaymakamımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hisarcık-Gediz yolunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah burada çalışacak işçi kardeşlerimizi kaza ve belalardan korusun. Yolumuzun yapımı bugün itibarıyla başladı, bir an önce de tamamlanır ve yöremize istihdam yönünden de büyük bir kazanım sağlar” diye konuştu.