Hisarcık festival alanında gıda denetimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Devlet Hastanesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Belediye kontrol ekipleri tarafından Kültür ve Sanat Festivali alanında gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinde bilgilendirme amaçlı denetim yapıldı.

Festival alanında, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Şen, Çevre Sağlık Teknisyeni Halil Uçar ve Belediye Zabıta Memurları Ali Osman Akpınar ve Mehmet Şahan’dan oluşan ekip tarafından gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinin genel ve özel hijyen esaslarına uyup uymadıkları kontrol edildi. İşletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Halkın sağlığının korunması için denetimlere büyük önem verdiklerini ifade eden yetkililer, sıcak havalarda gıdalarda bozulmanın daha çabuk gerçekleştiğini bu nedenle festival alanında gece yaptıkları denetimlerde özellikle et ürünleri satan iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunduklarını belirttiler.