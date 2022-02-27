Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tosun, güven tazeledi

Kütahya’nın Hisarcık Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ali Tosun, tekrar başkanlığa seçildi.

Divan Başkanlığını Kütahya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit’in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Ali Tosun ve Mustafa Şahin’in listeleri yarıştı. Yapılan seçimler sonunda geçerli 300 oyun 228’ni alan Ali Tosun Hisarcık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı olurken, Mustafa Şahin 72 oy aldı. Bu arada 2 oy da geçersiz sayıldı.

Yönetim Kurulu asil üyeliklerine ise, Halil Ataseven, İsmail Türkşan, Esen Beler, Fatih Varol, Cihan Çalışmaz ve Cihan Kahveci seçildi.(MA-EFE)