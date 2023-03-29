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Hisarcık Esire Termal Turizm Merkezi beyaza büründü
HİSARCIK ESİRE TERMAL TURİZM MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ
KÜTAHYA 29.03.2023, 14:57
Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyeye ait Esire Termal Turizm Merkezine yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Hisarcık Belediyesi tarafından işletilen Esire Termal Turizm Merkezinde sabaha karşı başlayan kar yağışı sonrası tesis çevresinde ve çocuk oyun parkında görsel güzellikler ortaya çıktı.
Termal tesislerde konaklayan vatandaşlar bir taraftan 51 derece sıcaklıktaki sıcak sularda şifa ararken, diğer taraftan Mart ayı sonunda yağan karın keyfini yaşadı.