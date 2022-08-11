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Hisarcık Dereköy’de bin 500 kişiye aşure dağıtıldı
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 11.08.2022, 10:07
Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi.
Köy muhtarlığının organizasyonunda köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel etkinliğinde hayırseverlerin katkılarıyla pişirilen aşure köy meydanında yaklaşık bin 500 kişiye ikram edildi.
Köy muhtarı Tayfun Bütün, aşure etkinliğine maddi, manevi katkıda bulunan köy imamı Ramazan Efenk’e ve köy halkına teşekkür etti.