banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Cari denge 3,45 milyar dolar açık verdi
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Galatasaray'dan Erdem Timur için ''cemaat'' açıklaması
Kalyon Holding ve IHC’den stratejik iş birliği
Kalyon Holding ve IHC’den stratejik iş birliği
Gazeteci Latif Şimşek istifa etti
Gazeteci Latif Şimşek istifa etti

Hisarcık Dereköy’de bin 500 kişiye aşure dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi.

KÜTAHYA 11.08.2022, 10:07
Hisarcık Dereköy’de bin 500 kişiye aşure dağıtıldı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy’de Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi.

Köy muhtarlığının organizasyonunda köylülerin katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel etkinliğinde hayırseverlerin katkılarıyla pişirilen aşure köy meydanında yaklaşık bin 500 kişiye ikram edildi.

Köy muhtarı Tayfun Bütün, aşure etkinliğine maddi, manevi katkıda bulunan köy imamı Ramazan Efenk’e ve köy halkına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu