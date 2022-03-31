Hisarcık Dereköy’de 52 yıl önceki depremde ölenler için mevlit okutuldu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy köyünde 1970 yılı Gediz depreminde ölen 40 kişi için mevlit okutuldu, bin 500 kişiye etli pilav ve ayran ikram edildi.

28 Mart 1970 yılında yaşanan Gediz depreminde köydeki evlerin tamamına yakınının yıkıldığını ve 40 kişinin öldüğünü belirten Köy Muhtarı Tayfun Bütün, "Köyümüzde 1970 Gediz depreminde vefat eden vatandaşlarımız için muhtarlığımız önderliğinde hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz programda yapılan hatim dualarıyla, okunan mevlitle onları andık. Ruhları şad olsun. Daha sonra ise 3 Eylül Meydanı’nda yaklaşık bin 500 kişiye etli pilav ayran ikram ettik. Bu etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum“ dedi.