Hisarcık ÇPL’de Finansal okuryazarlık ve Sermaye Piyasaları alanında uygulamalı çalışma

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde Finansal okuryazarlık ve Sermaye Piyasaları alanında uygulamalı çalışmalara başlandığı bildirildi.

Okulun Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek koordinatörlüğünde, "Finansal Güvenliğinizi Sağlamak İçin Kendinizden Başka Hiç Kimseye Güvenmeyin, Yatırım Yapın" mottosuyla 11 ve 12 Muhasebe sınıfı öğrencileriyle Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) Projesi çerçevesinde Finansal okuryazarlık ve Sermaye Piyasaları alanında uygulamalı çalışmalara başlandı.

Toplumda finansal bilincin ve tasarruf alışkanlıklarının gelişmesinde önemli etkisi olan finansal okuryazarlığın bugün bütün dünyanın gündeminde olduğuna dikkat çeken Muhasebe ve Finansman Alan Şefi Cemil Şimşek,” Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal ürünlere ve kavramlara hakimiyeti, finansal risk almaları ve çeşitli alternatifler arasından tercih yapabilecek farkındalığa sahip olmaları sayesinde finansal refahlarını artırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Sermaye piyasaları, finansal okuryazarlığı olan bireylere, çok çeşitli yatırım imkanları sunmaktadır. Bu yatırım araçlarından hangisinin veya hangilerinin en doğru yol-yöntem olduğunu seçmek ise tamamen kişinin bilgi ve eğitimine bağlıdır. İşte bu Finansal okuryazarlık ve Sermaye Piyasaları alanında uygulamalı çalışmamızda, muhasebe sınıfı öğrencilerinin her birisi, ayrı bir yatırım aracını bir yıl öncesi verilerinden başlayarak, haftalık, aylık, yıllık bazda takip ederek, sınıfımızdaki panoya kaydedecek, iki aylık periyotlarda, meslek derslerimizde sınıf ortamında sunu yapılarak tartışma ortamı oluşturulacaktır. Seçtiğimiz yatırım araçları Altın, Döviz, Bist 30 şirketlerinden 10 hisse senedi, Faiz ana başlıklarından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz kendilerine verilen yatırım aracını takip edip, zamanında ilgili panoya işleyecek ve sonuç olarak, planlanan günlerde sınıf ortamında arkadaşlarına sunacaktır. 3 aylık periyotlarda hangi yatırım aracının daha verimli olduğu yine okul panosunda belirtilecektir. Bu çalışmaların paralelinde temel ve teknik analiz kavramları, tradingwiev kullanımı, Borsa İstanbul işleyişi, aracı kurumlar ile çalışabilme gibi konularda öğrencilerin okul sonrası gündelik hayatta yatırım ve tasarruf kavramlarını en etkili biçimde kullanabilme becerilerini geliştirme hedeflenmektedir” diye konuştu.