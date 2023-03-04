Hisarcık ÇPL’de deprem, yangın ve personel tahliye tatbikatı

Hisarcık Çok Programlı Anadolu Lisesinde deprem, yangın ve personel tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de hazır bulunduğu tatbikatta senaryo gereği oluşan deprem sonucu hasar gören binadan personel ve öğrencilerin tahliyesi, oluşan yangına müdahale ve binada mahsur kalan kişilerin kurtarılması çalışmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İtfaiye ekiplerince yangına müdahale ve deprem esnasında hareket tarzı konularında açıklamalarda bulunuldu.

Tatbikata katılan ekiplere teşekkür eden Okul Müdürü Selim Özyurt, “Yaşadığımız bölge itibariyle her türlü afete daima hazırlıklı olmak zorundayız. Bu tür tatbikatlar ile afet durumlarında hareket tarzımızı pekiştirmek, eksikliklerimizi görüp önlem almak ve hazırlıklı olmak mümkün. Bu nedenle benzer tatbikatları peyderpey yapmaya devam edeceğiz” dedi.