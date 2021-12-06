Hisarcık Belediyespor Süper Amatör Lig’de liderliği evinde bıraktı

Kütahya Cahit Özel Süper Amatör Ligde mücadele eden Hisarcık Belediyespor, sahasında Çavdarhisarspor’a 2-0 yenilerek dördüncülüğe düştü.

Hisarcık Belediyespor beşinci hafta maçında sahasında Çavdarhisarspor ile karşılaştı. Hisarcık Belediyespor’dan iki futbolcunun kırmızı kart gördüğü gergin geçen maçta Çavdarhisarspor 3. dakikada Eren’in golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda maçın 86. dakikasında Çavdarhisarspor’lu Mehmet takımını 2-0 öne geçirdi. Maçın 90. dakikasında Hisarcık Belediyespor’dan Emre, maç bitiminde ise Hüseyin kırmızı kart gördü. Hisarcık Belediyespor bu sonuçla dördüncülüğe düştü.

Kütahya SAL liginin beşinci hafta sonunda Akıncılarspor 11 puanla birinci, Seramikspor 10 puanla ikinci, Çavdarhisarspor aynı puanla üçüncü oldu.