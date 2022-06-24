Hisarcık Belediyesinin üst yapı çalışmaları

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede üst yapı çalışmaları çerçevesinde yapılacak olan beton parke taşı ve bordür döşeme ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Başkan Fatih Çalışkan, en kısa sürede başlayacak üst yapı çalışmaları çerçevesinde ilçenin cadde, sokak ve kaldırımlarına yaklaşık 40 bin metrekare beton parke taşı, 10 metre beton bordür döşeneceğini, ayrıca ilçe merkezindeki 9 kilometre yola sıcak asfalt atılacağını söyledi.