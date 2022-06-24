banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Motorine indirim kapıda'
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Aynı daireyi 2 kişiye satmışlar!
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı

Hisarcık Belediyesinin üst yapı çalışmaları

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede üst yapı çalışmaları çerçevesinde yapılacak olan beton parke taşı ve bordür döşeme ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

KÜTAHYA 24.06.2022, 12:56
Hisarcık Belediyesinin üst yapı çalışmaları

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede üst yapı çalışmaları çerçevesinde yapılacak olan beton parke taşı ve bordür döşeme ihalesini kazanan firma ile sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Başkan Fatih Çalışkan, en kısa sürede başlayacak üst yapı çalışmaları çerçevesinde ilçenin cadde, sokak ve kaldırımlarına yaklaşık 40 bin metrekare beton parke taşı, 10 metre beton bordür döşeneceğini, ayrıca ilçe merkezindeki 9 kilometre yola sıcak asfalt atılacağını söyledi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu