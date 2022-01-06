Hisarcık Belediyesi’nden MYO öğrencilerine çorba ikramı

DPÜ Hisarcık Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi’nde sınav haftası olması nedeniyle Hisarcık Belediyesi’nin katkılarıyla öğrencilere çorba ikramında bulunuldu.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Burak Kavaslar, öğrencilere yapılan çorba ikramından dolayı Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a, emeği geçen Hisarcık Belediyesi çalışanlarına ve Meslek Yüksekokulu personeline teşekkür etti.