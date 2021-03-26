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Hisarcık Belediyesi’nden kumlama çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve ara sokaklardaki alanlarda belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

KÜTAHYA 26.03.2021, 13:10
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Hisarcık Belediyesi’nden kumlama çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde alt yapı çalışmaları sonucunda bozulan cadde ve ara sokaklardaki alanlarda belediye ekipleri tarafından kumlama çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

Belediye Fen İşleri ekipleri tarafından vatandaşları özellikle kış aylarında çamurdan kurtarmak amacıyla kumlama çalışmalarına devam edilirken,vatandaşların evlerine doğalgaz ve içme suyu abone bağlantılarını tamamlamalarının ardından kısa sürede bozuk yollarda parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına başlanacağı belirtildi.
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