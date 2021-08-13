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Hisarcık Belediyesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesince Atatürk İlkokulu bahçesinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.

KÜTAHYA 13.08.2021, 11:31
Hisarcık Belediyesi’nden eğitime destek

Hisarcık Belediyesince Atatürk İlkokulu bahçesinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapılacağı bildirildi.

Belediye olarak eğitim alanındaki desteklerini her daim sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” Belediyemiz tarafından zemini bozuk halde olan güçlendirme çalışmalarının devam ettiği Atatürk İlkokulu bahçesinde yapılacak peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları için iş makinesiyle zemin düzeltme çalışmalarına başladık. Daha sonra okul bahçesinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışması yapacağız. Çocuklarımızın güvenli ve verimli eğitim almaları için okullara desteğimiz kesintisiz sürecek” dedi.
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