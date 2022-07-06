Hisarcık Belediyesi’nden bayram temizliği

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Kurban bayramı öncesinde belediye ekipleri tarafından ilçenin bütün mahallelerinde çevre düzenleme, yol bakım ve temizlik çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Yürütülen temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçemizin bütün mahallelerinde, çevre düzenleme, yol bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdik. Belediye olarak vatandaşlarımıza daha sağlıklı bir ortam sağlamak için ekiplerimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam etmektedirler. Yoğun tempoda fedakarca çalışan Belediye ekiplerimize kolaylıklar diliyor, çalışmalarımıza destek veren Emet Karayolları Şube Şefliği ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.