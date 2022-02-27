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Hisarcık Belediyesi kandil lokması dağıttı
Hisarcık Belediyesince Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
KÜTAHYA 27.02.2022, 13:23
Hisarcık Belediyesince Miraç Kandili nedeniyle vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, kapalı pazar yerindeki lokma dağıtımına katılarak vatandaşların kandillerini kutlayıp lokma ikram etti. Lokma dağıtımında İlçe Müftüsü Sebahattin Ceyhun tarafından dua edildi.
Vatandaşlar, lokma dağıtımı nedeniyle, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’a ve Belediye yetkililerine teşekkür ettiler.