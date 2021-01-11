Hisarcık Belediye Meclisi yılın ilk toplantısını yaptı

Hisarcık Belediye Meclisi, yılın ilk toplantısını yoğun gündemle gerçekleştirdi.

Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını Belediye Başkanı Fatih Çalışkan başkanlığında başkanlık makamında yaptı. Toplantıda 12 gündem maddesi görüşüldü.

Görüşülen gündem konuları arasında, 2021 yılı Meclis oturum gününün belirlenmesi. Meclis üyelerine ödenecek huzur hakkı ödeneğinin tespit edilmesi. 20121 yılında çalıştırılacak geçici işçi vizelerinin yapılması. Tam zamanlı sözleşmeli tekniker çalıştırılması. Kısmi zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması. Zabıta ve itfaiye personelinin fazla çalışma ücretlerinin tespiti. Denetim komisyonu oluşturulması. İmar Planı tadilatı. Şehir plancısı ve İmar Komisyonu raporu. Dereköy’deki keson kuyudan köylere su verilmesi konusu, Hibe çöp aracı için “kamu hizmetine tahsislidir” kararı alınması. Hisarbel Şirketinin sermaye arttırımı, gibi konular yer aldı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, toplantıda tüm meclis üyelerinin yeni yılını kutlayarak, 2021 yılının Hisarcık ve ülke için sağlık, mutluluk ve refah getirmesi dileğinde bulundu.