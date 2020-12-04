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Hisarcık Atık Su Arıtma Tesisi yapımında sona gelindi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Atık Su Arıtma Tesisi yapımında sona yaklaştıklarını belirtti.

KÜTAHYA 04.12.2020, 11:28
Hisarcık Atık Su Arıtma Tesisi yapımında sona gelindi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Atık Su Arıtma Tesisi yapımında sona yaklaştıklarını belirtti.

Belediye Meclis üyeleri ile birlikte yapımı devam eden Belediyenin Atık Su Arıtma Tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kıralanı mevkisinde bulunan (SUKAP) projesi kapsamında yüzde 50 hibe olarak 15 bin 576 metrekare alanda yapımı devam eden 3 Milyon 700 bin TL’ye mal olacak Atık Su Arıtma Tesisinin en kısa sürede hizmete açılacağını söyledi.
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