Hisarcık Atatürk İlkokulundan “Sıfır Atık” projesine destek

Hisarcık Belediyesi tarafından yürütülen, “Sıfır Atık” projesine destek amacıyla Atatürk İlkokulu öğrencileri biriktirdikleri geri dönüşüm malzemelerini belediyeye teslim ettiler.

“Sıfır Atık” projesine verdikleri destekten dolayı Belediye zabıta ekipleri Atatürk İlkokulu Spor Kulübüne Belediye Başkanı Fatih Çalışkan tarafından gönderilen futbol, basketbol ve voleybol topu hediye etti.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan, "Sıfır Atık" projesi çerçevesinde yürüttükleri çalışmalarla ekonomi ve çevreye katkı sağladıklarını söyledi.

Başkan Çalışkan, “Sıfır Atık” projesine verdikleri destekten ve çevreye gösterdikleri duyarlılıklarından dolayı Atatürk İlkokulu idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum” dedi.

Okullarında atıkları geri dönüşüme kazandırmaya ve öğrencilere çevre bilinci oluşturmaya devam ettiklerini söyleyen Okul Müdürü Pelin Solak,” Geri dönüşümle kazanılabilecek atıkların değerlendirilmesiyle okulumuzda çöp miktarı azalacak, çevre ve doğa kirlenmeyecek, atık maddelerin tekrar kullanımı ile ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır” diye konuştu.