Hisarcık Atatürk İlkokulu’nda sınıf başkanlığı seçimi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrenciler sınıf başkanını seçmek için sandık başına gitti.

Atatürk İlkokulu 3/B sınıfında öğrencilere demokrasi bilinci, adalet, hak ve özgürlük kavramlarını aşılamak amacıyla düzenlenen sınıf başkanlığı seçimi öncesinde Sınıf Öğretmeni Şevket Şen nezaretinde seçim sandığı, oy pusulaları hazırlandı. Öğrencilere nasıl oy kullanacakları anlatıldı.

Başkanlık seçimi öncesinde adaylar arasında ön seçim yapıldığını söyleyen Sınıf Öğretmeni Şevket Şen,” Ön seçimi kazanan üç aday başkanlık için yarıştı. Adaylar vaatlerini içeren seçim konuşmalarını yaptılar, afiş ve posterler hazırladılar. Gizli oy, açık tasnif yapılan seçimler sonrası Sudem Nalbant 7 oy, Toprak Ege Coşkuner 7 oy ve Ahmet Emin Yiğit 1 oy aldı. Oylarda eşitlik olduğu için kura çekildi. Kura çekimi sonucunda Sudem Nalbant başkanlığa, Toprak Ege Coşkuner ise başkan yardımcılığına seçildi” dedi.

Sınıf Başkanlığına seçilen Sudem Nalbant, seçime katılan diğer başkan adaylarını tebrik ederek, seçim sevincini arkadaşlarına pasta ikram ederek kutladı.