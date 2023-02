Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinin eTwinning projesi onaylandı

Hisarcık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesinin “Wonderful places of the World” isimli eTwinning projesi ulusal ajans tarafından onaylandı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Okul Müdürü İsmail Aydın, “ Dünyanın harika yerleri (Wonderful places of the world ) isimli eTwinning projemiz Arnavutluk ve Türkiye ortaklığı ile kurulmuştur. Okulumuz 9. sınıflarından 12 ve 10. sınıflarından 2 öğrencimiz olmak üzere toplam 14 öğrencimizin katıldığı projemiz başlamıştır. Öğrencilerin araştırma yapma, interneti bilgi öğrenme amacıyla kullanma becerisi kazanma ve İngilizce bilgilerini kullanabilecekleri bir proje oluşturulmuştur. Öğrencilerimize 15 tatilde 2 hafta boyunca İngilizce yazışma kursu verilmiş ve iletişim kurma kabiliyetleri geliştirilmiştir. Okullar arası işbirliği, her ülke birbirinden güzel coğrafi özelliklere ve tarihi eserlere sahiptir. Öğrenciler sadece kendi ülkelerinin değil, diğer ülkelerin de tarihi ve coğrafi konumlarını öğreneceklerdir. Öğrenciler, ülkelerindeki ünlü sanat eserlerinin kısa bir videosunu, tarihi yerlerin resimlerini oluşturabilecek ve projede paylaşabilecekler. Her okul diğer okullar için bir şeyler paylaşacak” dedi.