Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamera görüntülerinden yakalandı

Kütahya’da bir depodan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 hırsızlık şüphelisi 198 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilerek yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin Alipaşa Mahallesinde müştekinin depo olarak kullandığı ikametten meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı ile ilgili olarak yaptığı saha çalışmaları ve incelenen yaklaşık 198 saatlik güvenlik kamera görüntülerinden olayın gerçekleştirildiği aracın şüpheli M.T.(25) üzerine tescilli olduğu tespit edildi. Şüpheli M.T. ve olay günü yanında bulunan şüphelilerden S.A.(28) ve B.A.(24 yakalandı. Ayrıca hırsızlık malı satın alma suçundan 4 şüpheli daha yakalandı.

Hırsızlık olayıyla ilgili ele geçirilen 6 bin adet çeşitli renklerde çakmak müştekiye teslim edildi.

Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.