banner528

banner526

banner527

banner420

banner547

Son Dakika
Çiftçilere destek Erdoğan'dan geldi!
Çiftçilere destek Erdoğan'dan geldi!
Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Putin, AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
Ukraynalılar toplu mezar kazıyor!
Ukraynalılar toplu mezar kazıyor!
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Hilal Kent, Kütahya’nın 67. mahallesi oldu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni kurulan Hilal Kent Mahallesi Muhtarı Kamil Çelik ve mahalle halkını ziyaret etti. Başkan Işık, 450 milyon TL’ye mal olan 1453 Konutları’nın mahalleye dönüşmesi ile atıl bir yatırım olmaktan çıkartıldığını ifade etti.

KÜTAHYA 15.03.2022, 20:40
Hilal Kent, Kütahya’nın 67. mahallesi oldu

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yeni kurulan Hilal Kent Mahallesi Muhtarı Kamil Çelik ve mahalle halkını ziyaret etti. Başkan Işık, 450 milyon TL’ye mal olan 1453 Konutları’nın mahalleye dönüşmesi ile atıl bir yatırım olmaktan çıkartıldığını ifade etti.

Kütahya Belediye Meclisi’nin 2 Haziran 2021 tarihli kararı ile Kütahya Belediyesi’nin 67. mahallesi olarak kurulan Hilal Kent Mahallesi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, geçtiğimiz hafta yapılan muhtarlık ara seçimlerinde mahalle muhtarı olarak seçilen Kamil Çelik’i tebrik etti.

Mahalle isminin yer aldığı tabelanın önünde Muhtar Çelik ile birlikte açıklamalarda bulunan Başkan Işık, “Mahallemiz şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Muhtarımıza ve beraber çalışacağı arkadaşlarına başarılar diliyorum. Muhtarımız, Kütahya’nın tarihine, bu mahallenin ilk muhtarı olarak geçecek. Bunun içinde ayrı bir onur sahibi olacak” dedi.

1453 Konutları’nın bir önceki dönemde 280 milyon 820 bin TL ihale bedeli ile 2016 yılında ihale edildiğini ifade eden Başkan Işık, “1453 Konutları, 2019 mahalli idareler seçimlerini müteakip, yaklaşık yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış olarak devir aldığımız bir projeydi. Ancak bu yaklaşık 281 milyon liralık kredi 2 yıl ödemesiz, 3 yılda geri ödemeli olarak alınıp, geri ödemelerinin de 2019 haziran ayından itibaren başlayıp 2022 yılı haziran ayında bitecek şekilde, 3 yılda toplam faizi ile birlikte 450 milyon maliyetli bir konut projesiydi” şeklinde konuştu.

"Burada ikamet eden hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Başkan Işık, açıklamasında, 1453 Konutları’nın, hak sahipleri olarak nitelendirilen, riskli alan ilan edilen ve dönüşümüne karar verilen Vefa, Sultanbağı ve Osmangazi mahallelerindeki vatandaşlara verilmesi konusunda ciddi mesailerin harcandığını ifade etti. Başkan Işık, “Hemşehrilerimiz bize inandı, güvendi. Bine yakın vatandaşımızın eski konutlarını alarak, buradaki yeni konutlarla gönüllülük esasına göre takas ederek kendilerine verdik. Geri kalan konutlarımızı TOKİ aracılığı ile ve diğer satış yolları ile değerlendirmek için çalışıyoruz. Yaklaşık 450 milyon TL’ye Kütahya Belediyesi’ne mal olan ve şuana kadar yüzde 96 ödemesi yapılan bir projenin mahalleye dönüşerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmasından memnunuz. Aksi takdirde hemşehrilerimiz bize inanıp güvenip kendi yerlerini bırakarak buralara gelmeselerdi, 450 milyon TL’yi ödemiş ama hiç kimseyi sahiplendirememiş ölü bir proje olarak kalacaktı. Burada ikamet eden hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni mahallemiz bir kez daha hayırlı olsun” diye konuştu.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 26 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Wolverhampton Wanderers 29 46
8. Tottenham 27 45
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 22
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19