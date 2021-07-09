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Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar

Kütahya’nın Emet Belediyesi 15 yaş altı futbol okulu sporcuları, farkındalık oluşturmak için antrenmandan önce tribünde her gün 15 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor.

KÜTAHYA 09.07.2021, 10:54
Her gün tribünde 15 dakika kitap okuyup antrenman yapıyorlar
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Kütahya’nın Emet Belediyesi 15 yaş altı futbol okulu sporcuları, farkındalık oluşturmak için antrenmandan önce tribünde her gün 15 dakika kitap okuma etkinliği yapıyor.

Emet İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen, yaptığı açıklamada, ’’Emet Belediyesi 15 yaş altı futbol kursu öğrencileri antrenman öncesi 15 dakika kitap okuma etkinliği düzenliyor. Çocukların hep birlikte kitap okumaları bizleri çok sevindiriyor. Kursiyerlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak adına farklı bir ortamda bu güzel görüntünün oluşmasını sağlayan Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve hocamıza teşekkür ediyorum’’ dedi.
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