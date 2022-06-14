HEM Müdürü Aktay: ”Simav’da 470 kurs açtık”

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, Yeşilova, Muradınlar, Esenevler, Çitgöl, Yusuf Koyuncuoğlu İlkokulu, Simav Belediye Kültür Merkezinde açılan kurslara ait sene sonu sergilerinin finali Simav Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirildi.

Sergi açılışına Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Dağ, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Göncü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bayram Bülent Yıldırım, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Müftülük Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu, Simav Ziraat Odası Başkanı Kadir Bütüner, Demirciköy Belediye Başkanı Cahit Onar, Güney Belediye Başkanı Ahmet Çavdar, Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, bazı sivil toplum kuruluşları ve bazı okul müdürleri katıldı.

Serginin açılış konuşmasını yapan Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay bu sene açılan kurslarda rekor kırdıklarını, 1 Eylül 2021- 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 470 kurs açtıklarını ifade etti.

Aktay, “2022 yılında Halk Eğitimi Merkezimizdeki kurslarımızda rekor kırdık. 1 Eylül ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında 470 kurs açtık, 10 bin 182 kursiyerimiz oldu. Genel Müdürlüğümüz Türkiye genelinde İllere belirli bir hedef koyarken Kütahya İlimize de 100 bin kursiyer hedefi koydu. Kütahya’nın 100 bin kişiyi ilçelere paylaştırdığında Simav’a 12 bin kursiyer sayısı hedeflendi. Simav Halk Eğitimi Merkezi olarak şuana kadar yani 1 Ocak’tan 31 Mayıs tarihine kadar toplamda kursiyer sayımızı 8 bin 500’e çıkardık. Yılbaşına kadar bu süreç devam edecek hedefimiz 12 bin kursiyer değil, 15 bin kursiyerin üzerine çıkmaktır. 470 adet kursumuzun 100 tanesi mesleki kurslarımız, diğer 370 kursumuzda genel kurslarımızdan oluşmaktadır” dedi.