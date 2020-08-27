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Helvacı’dan Rektör Uysal’a ziyaret
HELVACI’DAN REKTÖR UYSAL’A ZİYARET
KÜTAHYA 27.08.2020, 12:53
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Belediye Başkanları Birliği Derneği Başkanı Nihat Helvacı ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.
Rektörlük makamında sohbet şeklinde gerçekleşen görüşmede Helvacı’ya derneğin yönetim kurulu üyeleri Hilmi Bircan ve Mehmet Ali Kızıltan eşlik etti. Rektör Uysal, üniversitedeki çalışmalar hakkında Helvacı, Bircan ve Kızıltan’a bilgiler verdi.
Ziyaretin sonunda konuklar, Rektör Uysal’a görevinde başarılar dilediler. Rektör de Helvacı ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.
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