Hediye bayrak ve balonlar ilgi gördü

Kütahya’da bir akaryakıt istasyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla müşterilerine özel olarak imalatı yapılan bayrak ve balon hediye etti.

Firma sahibi Murat Demir, yaptığı açıklamada, "Böyle dönemlerde çocukların yüreklerindeki saf sevgiye, onların hayatımızı güzelleştiren gülüşüne her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum.Bu sebeple özel olarak yaptırdığımız bayrak ve balonları tüm müşterilerimize gün boyunca armağan ettik" dedi.