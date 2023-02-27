Hedef daha temiz bir Kütahya, şehrin 14 ayrı bölgesine ’Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi

Kütahya’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın katkılarıyla şehrin 14 ayrı bölgesine Mobil Atık Getirme Merkezi’ yerleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye genelinde tümünde başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere okul, hastane, üniversite, alışveriş merkezleri ve kalabalığın yoğun olduğu yerlerde geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınması için ’Sıfır atık’ projesi başlattığı belirtildi. Daha önce gerçekleştirdiği uygulamalarla yüzlerce ağacı kesilmekten kurtaran, çöpten elektrik üreten, hem ekonomiye hem de çevreye önemli kazanımlar sağlayan Kütahya Belediyesi, örnek bir projeyi daha hayata geçirerek şehrimizdeki sıfır atık bilincinin arıtmayı hedefliyor.

Belediye Başkanı alim Işık, Mobil Atık Getirme Merkezi ile vatandaşlar, evlerinde ya da iş yerlerindeki atıkları kâğıt, plastik, metal, cam, atık pil, atık yağ, elektrikli ve elektronik atıklar olarak ayrı ayrı atarak hem ülke ekonomisine hem de çevreye önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Işık, “Söz konusu 14 Mobil Atık Getirme Merkezi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibesidir. Belediyemizin kasasından bir kuruş para çıkmadan bunlar şehrimize kazandırıldı. Onun için emeği geçen tüm bakanlık personeline de ayrıca teşekkür ediyorum. Toplam 7 bölmeden oluşan Mobil Atık Getirme Merkezlerimizin bir kısmı yerleştirildi, bir kısmının montajı devam ediyor. Bir adet Millet Bahçemizin oraya, bir adet Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne, Kent park karşısına, Modern Kütahya bölgesine, Necip Fazıl Kısakürek Okulu civarına, Cumhuriyet Mahallemize, 30 Ağustos İş Merkezi olduğu bölgeye, ayrıca Dumlupınar mahallemize, Zafertepe mahallemize, Atakent bölgesine, Hilalkent mahallemize ve Zafer meydanımızın bulunduğu bölgeye bunlardan birer adet yerleştirdik. Bundan sonra vatandaşlarımız evlerinde atık olarak değerlendirdikleri malzemeleri buralara getirdiğinde, burada toplanan atıklarda geri dönüşüm merkezine gönderilecek. Orada da hem ekonomiye kazandırılacak hem de etrafın kirlenmesine engel olmuş olacağız. Bu kıymetli hizmetimizin vatandaşlarımıza duyurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Temiz bir şehir, gelecek nesillerimize kirletilmeyen bir çevre bırakmak istiyorsak lütfen bu hizmetlere siz de iştirak edin. Evinizdeki atıkları ayırarak buralara atarsak hem geri dönüşümle yeni malzemelerin yapımında hem de enerji üretiminde girdi olacaktır. Ülke ekonomisine de çok ciddi katkılarının olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.